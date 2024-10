Ue-Cina scossa in arrivo Il voto sulle auto elettriche secondo Ecfr

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’Unione europea si appresta a votare, venerdì 4 ottobre, un pacchetto di dazi contro i veicoli elettrici importati dalla. Una mossa finalizzata a proteggere il mercato europeo dalla concorrenza sleale dei produttori di Pechino. Ma anche una decisione che potrebbe segnare il futuro di questa seconda commissione von der Leyen, orientata tanto quanto la prima a implementare (costruire?) uno “standing geopolitico” per l’Unione. La posta in gioco è alta, poiché molte delle restanti industrie-chiave europee — tra cui l’motive — rischiano di essere soppiantate dalla, proprio come successo in passato con l’energia solare e le ferrovie, come sta accadendo adesso con le apparecchiature per le telecomunicazioni e come potrebbe fare in futuro con l’industria aerospaziale e la tecnologia medica.