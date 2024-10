Ubriachi danneggiano auto in centro | la polizia denuncia due uomini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Lucca, 3 ottobre 2024 – Tornano a far parlare le notti delstorico cittadino, che specialmente nei mesi di luglio e agosto hanno scosso i residenti e causato non pochi problemi. Lahato un marocchino di 27 anni e un italiano di 22 anni per danneggiamento di, nella notte di martedì, in. Un testimone verso le 1 del 30 settembre scorso, ha fatto intervenire le volanti in via Vittorio Emanuele riferendo di aver sentito urla e colpi provenire dalla strada e di aver visto, dopo essersi affacciato dal balcone, dueche, presumibilmente, stavano danneggiando lepresenti per strada. Il testimone ha riferito agli operatori, inoltre, che i due presunti responsabili hanno inveito contro di lui, dopo che gli aveva chiesto di smettere di urlare.