Tagli Statali alle Università Anche da Pisa sale la protesta

(Di giovedì 3 ottobre 2024) I mancati finanziamenticontinuano a preoccupare i rettori toscani. Dopo l’allarme lanciato dnostre colonne proprio da Riccardo Zucchi si unisconoi colleghi di Firenze e Siena. "E’ di queste ore – aveva detto dnostre colonne Zucchi in un’intervista rilasciata domenica scorsa – la notizia di ulteriori mancati finanziamenti alla formazione e alla sanità. E nel caso del nostro ateneo, si tratta di uno di risorse formalmente quantificato in circa 7 milioni di euro, che di fatto corrisponde però a più del doppio per la revisione dell’impostazione di alcune voci contabili. E’ chiaro che se non si inverte la rotta, sarà sempre più difficile che questo Paese resti competitivo su scala internazionale".