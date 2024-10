Spirito di Stella la barca che ' insegue' il Vespucci

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ventiquattro anni fa la vita di Andreaè cambiata per sempre. Era il 29 agosto del 2000 e un balordo gli sparò per portargli via la macchina mentre era in viaggio a Miami per festeggiare la sua laurea in giurisprudenza. Da allora è in carrozzella e, da allora, ha deciso di non arrendersi, di riprendersi la sua vita e tornare a fare la cosa che gli piaceva di più: solcare il mare. E così si è inventato armatore e ha realizzato un catamarano completamente accessibile per i disabili, con tanto di scivoli e mini-ascensori. Gli ha dato il suo nome "di" e lo ha portato in giro per il mondo, non solo per sensibilizzare sul tema della disabilità ma per urlare a tutti che "se si può progettare unaper tutti, si può fare lo stesso con una città".