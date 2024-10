Premiata Forneria Marconi torna nei teatri con PFM canta De André

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ott. (askanews) – Dopo aver registrato sold out in ogni tappa del tour estivo, a grande richiesta PFMtornerà in tour neida novembre con “PFMDe”, la serie di concerti che celebra lo storico sodalizio con il grandeutore genovese. In questo tour invernale la formazione sul palco vedrà un cambio di guardia alla chitarra: dopo nove anni Marco Sfogli lascia il posto a Giacomo Castellano. Formazione del tour invernale: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Giacomo Castellano (chitarra elettrica), Alessandro Scaglione (tastiere), Eugenio Mori (batteria), Lucio Fabbri (violino).