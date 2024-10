Notizie SSC Napoli Conte vuole tenere alta la concentrazione | una scelta lo conferma

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Antoniononche il suosi conceda distrazioni alcune in vista del prossimo match di campionato contro il Como, in programma per venerdì pomeriggio. Una settimana, quasi, da primo posto in classifica per il, che si gode un po’ di sereno dopo mesi difficili. La curasembra stia trovando fin da subito i primi riscontri, con una squadra che sta assumendo sempre di più, gradualmente, le caratteristiche della sua guida tecnica. Un segnale di non poco conto, considerando lo scenario in cui il tecnico leccese è arrivato nello scorso giugno. Sembra quasi irreale pensare che, dopo poco meno di quattro mesi, la squadra azzurra può giocarsi addirittura l’allungo – seppur momentaneo – alle pretendenti. Servirà, per tale obiettivo, non sbagliare contro il Como, squadra neo promossa ma che ha dimostrato di poter dare fastidio.