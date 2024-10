Mattarella alle agenzia di stampa | Far luce dove è buio con notizie verificate

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sergioha ricevuto al Quirinale una delegazione delle Agenzie diEuropee. Dopo gli interventi del presidente dell’European Alliance of News Agencies, Fabrice Fries, del presidente dell’diAnsa, Giulio Anselmi, e del sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alberto Barachini, il capo dello Stato ha rivolto un saluto ai presenti. “Benvenuti al Quirinale. Il nostro incontro è, per me, motivo di grande interesse. Rappresentate le fonti di quella informazione primaria di qualità che è indispensabile alimento per il sistema democratico e di libertà del continente”, ha detto il presidente della Repubblica all’inizio del suo discorso.