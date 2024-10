Londra punta a migliorare i rapporti con Dublino

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Le relazioni diplomatiche tra Regno Unito e Irlanda andranno anelle aspettative del governo laburista britannico. A sottolinearlo in un comunicato stampa è il Foreign Office che annuncia la visita adel ministro degli Esteri David Lammy, la prima di un responsabile del Foreign Office nella Repubblica dal 2017. Nell’incontro con il suo omologo irlandese Micheál Martin i due intendono impegnarsi a “garantire che il partenariato” tra i Paesi “possa raggiungere il suo pieno potenziale” in diversi settori come inel post-Brexit, la collaborazione economica, l’ambiente e la politica internazionale.