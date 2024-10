Le idee di Federalberghi | La tassa di soggiorno diventi tassa di scopo Dmo | è la strada giusta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) PRATO Pronti a serrare i ranghi per lanciare la sfida del turismo e per far sì che Prato, possa farsi scoprire e diventare attrattiva per flussi di viaggiatori italiani e stranieri. Uno slancio per il quale è necessario che la città si doti di strumenti atti a far germogliare quella potenzialità insita in una città ricca di storia, arte, cultura, tradizioni ed enogastronomia. Le azioni da intraprendere sono state al centro del confronto che si è svolto ieri mattina all’Assemblea diall’Art Hotel Milano. Sul tavolo questioni stringenti che chiedono coraggio e scelte, come l’attivazione della gestione manageriale del turismo con la struttura Dmo, l’utilizzo dell’imposta die la sua possibile trasformazione indi, trasporti ed eventi che rendano interessante da scoprire Prato ed il suo territorio in tutti i mesi dell’anno.