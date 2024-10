I quattro 100 dell’isis Fermi di Bibbiena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Arezzo, 3 ottobre 2024 – Lo scorso lunedì 30 settembre 2024 presso la Sala delle Bandiere di Palazzo Niccolini, alla presenza di tutto il Consiglio comunale, sono stati donati i libri di Oscar Farinetti e una targa commemorativa, airagazzidiche dagli esami di maturità sono usciti con il massimo dei voti. I ragazzi sono: Daniel Cherchi, Filippo Giuliani, Marco Mazzi e Lorenzo Moneti. Daniele Cherchi ha seguito il corso professionale con grande entusiasmo. Già prima della fine del percorso scolastico ha partecipato al concorso per entrare in Marina Militare e oggi è pronto per partire per questa nuova avventura. Daniel ha commentato: “I miei docenti mi hanno sempre stimolato a fare bene, a impegnarmi a studiare e mi hanno motivato anche per il mio percorso futuro. Il voto è stato un bel riconoscimento dei sacrifici fatti.