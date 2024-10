Giancarlo Magalli costretto a pagare una sanzione per gli insulti alla Volpe

Leggi tutta la notizia su 361magazine

Tra i due non scorre buon sangue dovrà una per gli rivolti all'ex collega Adriana. A stabilirlo il tribunale di Roma: dovrà versare 700 euro di multa e a 5 mila euro di provvisionale. Il motivo uno status su Facebook del 2017. «Ha cercato di farlo passare come un insulto alle donne ma io ce l'avevo solo con lei. Non con le donne che ho sempre rispettato e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni». I due per anni hanno condotto "I Fatti Vostri" e la, in diretta aveva ricordato i 70 anni del conduttore. Magali aveva risposto stizzito: «Fatti i fatti tuoi, no? No, non è proprio capace. E tu ne fai 44, e allora?». La discussione si era spostata su Facebook.