Genova nubifragio in città | allagamenti in alta Polcevera

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un fortesi è abbattuto suall’alba di giovedì 3 ottobre. Il pluviometro di Quezzi, tra le 6 e le 7 del mattino, misura 53,8 mm, con un picco di 11 mm per cinque minuti. L’Arpal segnala inoltre valori orari forti anche al santuario di Monte Gazzo (38,8 mm), Righi (37,8 mm) e Premanico (37,2 mm). Intanto un blackout si è verificato ina causa di un guasto a una centrale elettrica in zona corso Europa.Leggi anche: Maltempo, allerta in 7 regioni: la situazione per la giornata di oggi Ma, già nella serata di mercoledì, le precipitazioni erano state molto intense tra Campomorone e Isoverde, con strade allagate e pioggia molto forte. Si segnalano alcuni interventi di vigili del fuoco e protezione civile proprio in quella zona per piccoli smottamenti e. Ma per fortuna al momento non si segnalano danni gravi a cose o persone.