Fedez è un poveretto | famoso stilista distrugge il rapper con una frase lapidaria ecco chi è

(Di giovedì 3 ottobre 2024)è sulla bocca di tutti e dopo i recenti fatti, ancora di più. Come sappiamo, alcuni dei suoi amici, nonché suoi bodyguards, sono stati arrestati a seguito di una maxi inchiesta per associazione a delinquere. Ilè stato raggiunto da diverse critiche e nelle ultime ore si è parlato anche di un duro scontro avuto con Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia. Polemiche a parte, comunque, un notoitaliano ha attaccato aspramente il cantante di Rozzano: ma di chi stiamo parlando? A muovere critiche controè stato Stefano Gabbana, lodelduo Dolce & Gabbana. Cosa ha detto? Nel frattempo per l’ex marito di Chiara Ferragni i guai continuano a non fermarsi: ilè stato intercettato mentre parlava con Luca Lucci, capo della Curva Sud del Milan, anche lui arrestato a seguito della maxi inchiesta.