Dodici assunzioni in Comune per istruttori contabili

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Via libera anuoveal, come previsto dal Piano triennale di fabbisogno del personale 2024-26. Per i posti da Istruttore amministrativo contabile si attingerà alla graduatoria emersa dall’ultimo concorso, approvata a inizio 2023. Tra febbraio e aprile dello scorso anno erano state assunte le prime quattro persone nella lista. Ora quindi si attingerà dallo stesso elenco dalla quinta alla sedicesima posizione. Tra questi, quattro persone sono già state assunte a tempo indeterminato dalcon la qualifica di operatore esperto e quindi per loro ci sarà il trasferimento nella nuova mansione. Una quinta persona era invece dipendente a tempo determinato come istruttore e ora passerà al nuovo incarico. Per gli altri sette l’assunzione equivarrà all’ingresso nella pianta organica dell’amministrazione comunale.