Ballando con le Stelle la figlia di Federica Nargi in lacrime dietro le quinte

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Qualcosa è andato storto peralla prima puntata dicon le2024. E no, la discussa gaffe di Fabio Canino – che ha confuso l’ex Velina di Striscia la notizia con Chiara Nasti – c’entra ben poco. La sensuale soubrette romana ha dovuto fare i conti con ledellapiù piccola Beatrice, avuta nel 2019 dal compagno Alessandro Matri. Ladipiange acon leCome raccontato dainSegreto, il format social che racconta il backstage dicon le, suaBeatrice non ha molto apprezzato la sua esibizione in pista. O meglio, alla bambina non sono andati giù i comportamenti di Luca Favilla, il maestro e ballerino della, e Guillermo Mariotto.