Un guasto a Roma manda in tilt i treni È polemica su Salvini che si difende | Errore di una ditta privata

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dalle 6.30 di oggi mercoledì 2 ottobre la circolazione ferroviaria nelle stazioni di Termini e Tiburtina diè rimasta bloccata a causa di unalla linea che si è risolto intorno alle 10. Inon sono partiti da nessuna delle due stazioni, causando enormi disagi ai cittadini. Il traffico ferroviario nazionale sull'Alta velocità è fortemente rallentato ed è probabile che le conseguenze delsi ripercuoteranno per tutta la giornata di oggi. In mattinata il ministro dei Trasporti Matteoavrebbe dovuto partecipare a un evento alla stazione locale diOstiense insieme agli amministratori delegati ditalia, Rfi e Fs Italiane, ma non si è presentato.