Nuova sede distaccata in via Gonfiantini per il Fedi Fermi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nei giorni scorsi è stato inaugurato un nuovo spazio scolastico che sarà a disposizione gli studenti dell’Itts, i quali nei prossimi due anni potranno svolgere le proprie attività nelladi via. In particolare, per l’anno 2024-2025, saranno accolte sei classi del triennio dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio. La dislocazione delle sei classi nel nuovo plesso si è resa necessaria dopo l’avvio dei lavori per migliorare il rendimento energetico e di adeguamento antisismico nell’edificio. L’immobile di viaera stato individuato dalla Provincia attraverso la pubblicazione di un bando finalizzato alla ricerca di locali, anche di proprietà privata, da destinarsi a scuole secondarie di superiori nel territorio del Comune di Pistoia.