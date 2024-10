Nasce Regionale treni verdi e hi tech per il gruppo Fs

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)", il nuovo brand che i passeggeri troveranno suiditalia che diventanoe hanno livree completamente rivisitate. Le novità sono state presentate presso la stazione di Roma Ostiense in occasione della consegna del 500esimo treno di ultima generazione. "Il nuovo brandnon è solo un nome o il colore del treno, che sarà verde, ma sta a significare anche lo sforzo chetalia insieme alle regioni ha fatto negli anni scorsi e farà ancora nei prossimi anni per ammodernare la flotta", ha detto l'amministratore delegato ditalia, Luigi Corradi indicando l'obiettivo di sostituire l'80% deivecchi connuovi, più belli, comodi, sostenibili ed ecologici."Abbiamo già superato il 60% quindi penso che sia veramente un momento per iniziare a celebrare", ha aggiunto.