Morte Perrymedico ammette colpevolezza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 22.33 Un medico di San Diego - accusato in relazione all'overdose fatale dell'attore Matthew Perry - si è dichiarato colpevole, davanti a una corte di Los Angeles, di aver aiutato a fornire la ketamina. Mark Chavez, 54 anni, è la terza persona adre la propriadopo ladell'attore, famoso per la serie Tv 'Friends', morto nel 2023 a 54 anni. I procuratori hanno offerto accuse minori a Chavez e ad altre due persone in cambio della loro collaborazione. Ma stanno perseguendo altri due imputati.