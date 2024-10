L’addio a Glauco Mauri | Le sue ceneri a Pesaro sarebbe un onore La nipote | Non si sa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)sepolto aaccanto ai suoi genitori, o a Roma? Non lo sanno in Comune e non lo sanno nemmeno i parenti del grande attore. "Aspetto anch’io notizie Ho incontrato in camerino mio zioquando ha recitato pochi giorni fa (il 20 settembre, ndr) al teatro Rossini. Ed ho avuto la percezione che non l’avrei mai più rivisto – dice laLoredana, prima attrice, poi cantante lirica e infine a Radio Rai per i programmi di prosa –. Se verrà sepolto adove sono i suoi genitori e i miei nonni? Non lo so. Aspetto anch’io notizie dalla famiglia Sturno. Perché io parlavo e ho tenuto contatti, oltre naturalmente che con mio zio, solo con Roberto Sturno. I figli li ho incontrati una quindicina di giorni fa in camerino aper la prima volta. So solo che verrà cremato ma non so altro.