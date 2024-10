Il solito imprendibile Lookman Trattore Kolasinac anche Bellanova si sblocca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Le pagelle di Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-3: dominio nerazzurro a Gelsenkirchen, difesa solidissima, fasce brillanti e attacco che concontinua a trovare soluzioni. Shakhtar-Atalanta, le pagelle Carnesecchi ng – Solitamente fa la doccia coi guanti: sono talmente puliti che sarebbe un peccato bagnarli. Kossounou 7 – Prende sicurezza col passare dei minuti, soprattutto grazie ad un’ottima gestione della palla. (83’ Godfrey ng) Djimsiti 7.5 – Parte sempre prima per prendere il tempo a Eguinaldo: per lui è troppo facile. Così si diletta in attacco e segna il suo primo gol in Champions. Esce per un fastidio all’anca che tiene tutti in pensiero. (46’ Pasalic 6.5 – Perfettamente a suo agio. Non che ci fossero dubbi.)7.5 – Aggredisce in avanti mangiandosi gli avversari. È così che fa nascere il secondo gol, sulla trequarti avversaria.7.