I renziani danno i numeri per attaccare Meloni scivolano sull’inflazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Matteo Renzi scalcia per entrare nel centrosinistra. Il leader di Italia viva insiste nel rivendicare la sua natura addirittura “di sinistra” e spiega di essere l’argine al populismo. Forse è per questo che ieri Italia viva ha deciso di adottare la comunicazione della destra trumpiana e ha sbagliato completamente icome i populisti. Il partito guidato da Renzi ieri ha lanciato sui social una grafica accattivante, accompagnata dalla domanda provocatoria: “Giorgia, quanto ci costi?”. L’intento era chiaro: dimostrare l’aumento dei prezzi dei beni alimentari sotto il governo. Peccato che sia tutto sbagliato, come documenta il Fact Checking di Pagella Politica.