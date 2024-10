Festa dei nonni 2024 | le più belle frasi da dedicare

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Oggi, 2 ottobre, si celebra ladei, un’occasione speciale per rendere omaggio a queste insostituibili figure familiari. Questa ricorrenza, istituita nel 2005 con la legge n. 159 del 31 luglio, non è solo un modo per manire affetto e gratitudine, ma anche per riconoscere ufficialmente il contributo fondamentale che ioffrono all’interno della famiglia e della società. Il ruolo fondamentale deiSecondo Carmela Pace, presidente di UNICEF Italia, isono figure indispensabili per il benessere emotivo e sociale dei più piccoli: “Ie le nonne sono pilastri per la crescita dei bambini. Sono presenze stabili e affidabili su cui ogni nipote dovrebbe poter contare”. Il loro ruolo va ben oltre la semplice relazione affettiva: rappresentano una risorsa inestimabile in termini di esperienza e saggezza.