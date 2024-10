Due motociclisti morti in poche ore Una delle vittime ha solo vent’anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ha resistito meno di tre giorni in ospedale e ieri è morto al Civile. Non ce l’ha fatta il centauro ventenne di Tremosine che sabato scorso era rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale. Leonardo Osti, questo il nome della vittima, ha smesso di vivere in mattinata in un letto della Rianimazione del Civile .Troppo gravi le ferite riportate dallo schianto con l’auto, anche se si è sperato fino all’ultimo in un miglioramento. Ma il miracolo non si è realizzato. L’incidente si era verificato il 28 settembre alle 15 nella centrale viale Europa, all’altezza del Must, il museo di storia e del territorio.