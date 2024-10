ATP Shanghai Denis Shapovalov supera Sonego dopo due tie-break intensi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)Lorenzoin un match intenso, anche se di qualità rivedibile. Finisce 7-6(5) 7-6(8) in favore del canadese che è stato più continuo rispetto altre occasioni nei punti importanti e riesce ad approdare al secondo turno del Masters 1000 diche riesce subito a partire con il piede giusto:mette qualche seconda di troppo e il torinese riesce ad aggredire in risposta, costringendo l’avversario a un gioco difensivo che non è nelle sue corde. L’ex numero 21 del mondo riesce quindi a issarsi sul 3-1, ma il servizio non lo assiste a dovere, mentre il canadese trova un minimo di continuità negli scambi e recupera lo svantaggio.