Zielinski | Se Inter gioca come sa i 3 punti rimangono qui! Mi sto inserendo

(Di martedì 1 ottobre 2024)venuto prima del fischio d’inizio di-Stella Rossa, prima partita casalinga di Champions League per i nerazzurri di Inzaghi, valevole per la seconda giornata della nuova fase campionato. Di seguito quanto detto a Sky Sport SPINTA – Piotrparla così prima di-Stella Rossa: «Sicuramente bisogna vincere,resappiamo e certamente verrà fuori una buona partita con 3chea Milano. La mia prestazione a Manchester ha fatto vedere le mie qualità? Penso di sì, il modulo è adatto a me, piano piano mi stoalla grande e spero di dare il mio contributo e aiutare la squadra a ottenere i migliori risultati sempre. Udine? Siamo una grande squadra e sicuramente le vittorie ci portano fiducia e consapevolezza. Credo che anche stasera faremo una grande partita e se vinciamo sarà una grande spinta per le prossime partite».