Via alla prevendita per Pisa Ma serve la fidelity card

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Se è vero cheè una di quelle città da visitare almeno una volta nella vita, il Cavaluccio per stare dparte del sicuro, ha prenotato due volte in due settimane. Tanto più con entusiasmo, visto come è andato il primo viaggio, conclusosi con l’eliminazione dei toscani dCoppa Italia e il passaggio del turno che vale gli ottavi contro l’Atalanta. ll campionato è però certamente un’altra storia e la capolista, ferita, cercherà la rivincita col dente avvelenato. Condizioni che in ogni caso non devono spaventare i bianconeri, che stanno dimostrando coi fatti di saper creare problemi a tutti. L’appuntamento è per sabato 5 ottobre, all’Arena Garibaldi - Romeo Anconetani, quando alle 15 si scenderà in campo coi tre punti in palio.