Shakhtar Donetsk – Atalanta il Pronostico | Sfida Cruciale alla 2 Giornata di Champions League ??

(Di martedì 1 ottobre 2024) Mercoledì 2 ottobre 2024, ore 18:45 – Veltins Arena Mercoledì 2 ottobre si disputerà un match importante per la secondadella fase a gironi della: loospiterà l’in campo neutroVeltins Arena. Entrambe le squadre sonoricerca di riscatto dopo un esordio non esaltante nella competizione. Scopriamo insieme l’analisi della partita, le probabili formazioni e il. Come arrivano le due squadreLa squadra ucraina guidata da Marian Pusic è in una fase altalenante della stagione. In Premierucraina, loha raccolto 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, che li portano al 4° posto in classifica, a 6 punti dcapolista Oleksandriya. Nonostante il percorso incostante, il reparto offensivo dellosi è dimostrato prolifico, con ben 19 gol in 7 partite di campionato.