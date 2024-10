Shaila e Lorenzo vicini dopo il GF | Helena la prende male e fa una scenata

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 1 ottobre 2024) Stanotte, nella casa del Grande Fratello si è consumato un piccolo “drama”. In questo periodo c’è stato un avvicinamento traSpolverato edPrestes.la messa in onda della puntata di ieri, però, c’è stato un colpo di scena. Il ragazzo si è avvicinato aGatta, la quale è sempre stata un po’ restia nei suoi riguardi. Nelle ultime ore, però, c’è stato un cambio di rotta che ha mandato su tutte le furie. L’avvicinamento traGatta eSpolveratola puntata del GF Tra gli argomenti che generano sempre molto sgomento e curiosità nei reality show ci sono, sicuramente i flirt, a maggior ragione se sono caratterizzati da più di due persone contemporaneamente. Questo è proprio ciò che è accaduto stanottela messa in onda della puntata del GF.