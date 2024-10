Pietrelcina festeggia i 104 anni di Zio Alberto | un secolo di devozione a Padre Pio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa comunità dicelebra una figura simbolo della sua storia: Zio, come tutti affettuosamente lo chiamano, ha raggiunto l’incredibile traguardo dei 104. Un’età che non testimonia soltanto la longevità, ma anche il lungo corso di una esistenza profondamente intrecciata con le radici di questa terra. Nato nel 1920, sposato,di due figli, nonno di quattro nipoti e bisnonno di sei pronipoti,Orlando non ha bisogno di presentazioni. È una figura nota a tutti coloro che, negli ultimi decenni, hanno visitato. Uomo di grande umiltà e profonda fede, per lungo tempo è stato custode di uno dei luoghi più significativi della spiritualità cattolica: Piana Romana, dovePio ricevette le stimmate.