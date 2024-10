Omicidio Paganelli È davvero Dassilva l’uomo ripreso nel video chiave?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Alta tensione, ieri mattina nell’aula L del tribunale di Rimini, durante l’udienza per il conferimento dell’incarico per l’incidente probatorio sui dispositivi elettronici di Louis, il 34enne senegalese in carcere per l’di Pierina. Incarico conferito all’ingegnere Giuseppe Ferraro, il perito individuato dal tribunale, che sarà ora chiamato a passare al setaccio due cellulari, quattro orologi digitali e infine due laptop, tutti riconducibili a(ieri presente in tribunale). Anche gli avvocati della difesa (avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi) e quelli delle persone offese (Nunzia e Davide Barzan, in rappresentanza di Manuela Bianchi) hanno potuto nominare i propri consulenti: si tratta rispettivamente di Luigi Nicotera e Sandro Ferdinando Salvati.