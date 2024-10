Nato Stoltenberg | Alleanza è cambiata e con Rutte è in mani sicure

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) Da oggi Markè il nuovo segretario generale dellae prende il posto di Jens. “Lavoriamo insieme da molti anni, lui conosce bene laed è molto conosciuto in tutta l’. Mark ha il background perfetto per diventare un grande segretario generale. Ha servito come primo ministro per 14 anni, ha guidato quattro diversi governi di coalizione. Quindi sa come scendere a compromessi, creare consenso. E queste sono competenze che sono molto apprezzate qui alla. Quindi Mark, quindi lasarà incon te al timone. E quindi rende anche più facile per me lasciare l’, sapendo che assumerai il ruolo di segretario generale della”, ha affermatoin un punto stampa. “La, come è cambiato il mondo e Mark ha fatto parte di questo cambiamento, come primo ministro olandese.