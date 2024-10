Mura augustee in 3D con gli occhiali hi-tech

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Lericostruite in 3D, diventeranno protagoniste di un tour virtuale al quale si potrà accedere da cellulari, tablet e computer. Inoltre nel prossimo futuro lesi potranno vedere nella loro originaria bellezza indossando specifici visori mentre si cammina a fianco di quello che rimane oggi del sistema difensivo romano. "Il progetto ‘Murum Dedit-Digitali’ – ha spiegato il presidente Dino Zacchilli – è del Centro studi Vitruviani che ha chiesto all’Università Politecnica delle Marche il rilievo completo, mai eseguito finora, del millenario monumento". L’incarico è stato affidato al Dipartimento di Ingegneria civile, edile e architettura dell’ateneo anconetano per un importo di 32mila euro: il coordinamento scientifico è di Paolo Clini per l’Università e del coordinatore Oscar Mei per il Centro studi Vitruviani.