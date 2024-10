MotoGP i precedenti di Martin e Marc Marquez a Motegi 5 vittorie per il Cabroncito doppietta nel 2023 per Martinator

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) Prosegue, ed entra sempre più nel vivo, il Campionato Mondiale di2024. Dopo le tappe di Misano-2 e Indonesia, prosegue il trittico di inizio autunno e lo fa trasferendosi in Giappone per l’appuntamento di. Sul tracciato del Sol Levante vivremo una tappa di estrema importanza per la lotta al titolo con Francesco Bagnaia che dovrà sgomitare con Jorge. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria idei due spagnoli a. IDIE JORGE2008 – L’esordio dinel Paese del Sol Levante si chiude con una caduta nel corso del primo giro nella gara vinta da Stefan Bradl davanti a Mike Di Meglio e Gabor Talmacsi.