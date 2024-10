Manovra antismog da oggi tornano i limiti alla circolazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Torna anche a Modena laprevista dal Piano aria integrato 2030 della Regione che prevedei veicoli più inquinanti, l’obbligo di non superare i 19 gradi per il riscaldamento nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, divieti per gli abbruciamenti. Le indicazioni dellaregionale, recepite nell’ordinanza comunale, saranno in vigore fino al 31 marzo. Da, dunque, in applicazione dellaordinaria, per tutti i giorni della settimana, escluso il sabato (quando laè libera), dalle 8.30 alle 18.30, nell’area cittadina all’interno delle tangenziali sono in vigoreper i veicoli a benzina fino a Euro 2, diesel fino a Euro 4, gpl/benzina o metano/benzina fino a Euro 1, ciclomotori e motocicli fino a Euro 1.