Iniesta si ritira dal calcio | l’annuncio ufficiale l’8 ottobre

(Di martedì 1 ottobre 2024) Andressi prepara a dire addio algiocato. L’ex centrocampista del Barcellona e della Nazionale spagnola dovrebbe darel’8, come ha anticipato sui social grazie a un murale di TvBoy che lo ritrae con la maglia blaugrana. Il suo numero, non a caso l’otto, è disposto orizzontalmente, come il simbolo dell’infinito. Lo ha confermato anche El Pais, che ricorda soprattutto il suo gol nella finale del Mondiale 2010 all’Olanda che ha consegnato alle Furie Rosse il loro primo titolo. Don Andres, com’è noto per la sua eleganza nel palleggio e nella distribuzione del pallone, appenderà gli scarpini al chiodo dunque a 40 anni dopo una carriera in cui ha vinto tutto a livello di club e nazionale. «Mi piacerebbe tornare al Barcellona», aveva detto in una precedente intervista. «Non so ancora però quando e in quali vesti.