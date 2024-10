Il nuovo protocollo Biorimodellante anti-age di BioNike

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 1 ottobre 2024) La ricerca ha fatto passi da gigante nella formulazione di prodottiage, rendendo le creme attualmente in commercio dei veri e propri elisir di giovinezza.ha sviluppato unche ha come protagonista il retinolo. Un attivo dall’alto potere rigenerativo che permette di biorimodellare la pelle. Di cosa si tratta? Che cos’è retinolo Il retinolo è universalmente riconosciuto come il gold standard degli ingredienti-age, grazie alla sua straordinaria capacità di rigenerare la pelle e combattere i segni visibili dell’invecchiamento. Derivato dalla vitamina A (precursore dell’acido retinoico), il retinolo agisce su più livelli cutanei per offrire benefici visibili, tra cui la riduzione delle rughe, l’aumento della tonicità e il miglioramento complessivo della texture della pelle.