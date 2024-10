Fermeremo il tempo | Ligabue torna a Campovolo Il live rock per i 30 anni di Certe notti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 1 ottobre 2024) Così come in una cena di portate a sorpresa la pietanza più golosa arriva alla fine, Luciano Libague e il suo team hanno costruito un'intelaiatura di misteri che avrebbe messo a dura prova perfino Hercule Poirot e, dopo un viaggio in van (rigorosamente marchiato e oscurato), hanno sganciato la bomba. «Siamo qui per festeggiare in anticipo: il 21 giugno 2025, visto che saranno 20dal primo, 30 di “Buon compleanno Elvis” e di “”, ci vediamo là». Lo ha annunciato il cantautore al termine di un'esibizionee da un palco montato nella piazzola di sosta dell'Autogrill di Fiorenzuola d'Arda. In quel mitico luogo in cui, come la canzone del 1995 aveva predetto, «c'è chi festeggerà».