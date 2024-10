Due giorni per tornare agli anni ' 90 con Max Pezzali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Milano, 1 ottobre 2024 – In attesa del debutto della serie “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno: la leggendaria storia degli 883”, prodotta da Sky Studios e Groenlandia e diretta da Sydney Sibilia, che andrà in onda venerdì 11, in questo fine settimana si potrà’90. Venerdì 4 e sabato 5 ottobre a partire dalle 10 in via Celestino 9, in centro a Milano, Sky e Now invitano tutti a una esclusiva duedi evento per rivivere gli esordi della mitica band al centro della serie. Special guest Max, che chiude sabato sera la grande festa di lancio della serie. I partecipanti vengono accolti nella Casa dei Fiori, la fioreria dove un giovanissimo Max aiutava i suoi genitori, a Pavia, prima di raggiungere il successo.