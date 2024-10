Dmo ok degli albergatori | Una risorsa da usare bene Per il rilancio del settore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) "La Destination Management Organization è come un’automobile: è stata costruita, ma ora ha bisogno della benzina per funzionare. E quella benzina è la tassa di soggiorno, recentemente aumentata dalla nuova amministrazione. Questo incremento, che leggiamo come un ulteriore aggravio fiscale sul lavoro delle strutture alberghiere, si aggiunge all’impegno che gligià sostengono per accogliere i flussi turistici e crearne di nuovi attraverso attività promozionali e commerciali". Inizia così l’intervento di Carlo Bartolini, presidente di Federalberghi-Apam, sulla nascita della nuova Fondazione Turismo. "Una volta rifornita l’auto – prosegue - bisognerà definire la strada da percorrere. Sarà fondamentale sviluppare un piano di marketing operativo che persegua obiettivi condivisi dal sistema turistico locale, puntando a una crescita concreta e misurabile.