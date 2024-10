Diffidati Inter-Stella Rossa | ci sono nerazzurri a rischio squalifica in vista dello Young Boys?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’sfida laa San Siro in occasione della seconda giornata di Champions League 2024/2025, dopo lo 0-0 esterno sul campo del Manchester City. La squadra di Simone Inzaghi è imbattuta nelle ultime nove partite casalinghe nel torneo e ha mantenuto la porta inviolata in 13 delle ultime 22 partite. L’allenatore nerazzurro vuole risposte incoraggianti e non dovrà monitorare la situazione legata alle ammonizioni. Infatti è ancora presto per l’elenco dei: in Champions League si entra in diffida dopo due ammonizioni e si vieneti alla terza (poi nuovaalla quinta, alla settima e così via). Non ciquindiper l’che nel prossimo turno dovrà vedersela contro lo. Peraltro all’Etihad Stadium inon hanno ricevuto ammonizioni.