Cinque denunce per rissa alla stazione | uno accusato di rapina un altro di porto d' armi

(Di martedì 1 ottobre 2024) Teramo - Indagini della polizia ferroviaria e squadra mobile portano aper una violentascoppiata per motivi economici.persone sono state denunciate in seguito a una violentaavvenuta nel piazzale dellaferroviaria di Giulianova, indagine condotta dpolizia ferroviaria e dsquadra mobile di Teramo. L'episodio, avvenuto pochi giorni fa, sembra essere nato da una lite tra due individui per motivi economici legati a un pagamento non effettuato dopo una prelavorativa. Nel conflitto, tre giovani poco più che ventenni hanno riportato ferite lievi. Grazie all'analisi approfondita delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, le forze dell’ordine sono riuscite a identificare i partecipantie a individuare ulteriori responsabilità .