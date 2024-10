Ci vogliono tre Zielinski per fare McTominay! | si accende il dibattito in studio – VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024) Scotte Piotr, chi è il migliore dei due? Durante ‘Il Bello del Calcio’ si è acceso unin. Il Napoli gioca bene, vince e fa discutere. La squadra di Antonio Conte vince, convince e sta mostrando sempre più di avere incanalato al suo interno quei dettami tattici che dall’estate lo stesso allenatore sta cercando di imprimere sulla squadra. Merito anche di quelli che sono i nuovi innesti, alcuni arrivati tardi e dunque non facilmente inseribili come spiegato dallo stesso Conte nelle ultime settimane. Ad oggi, però, il lavoro fatto dal tecnico col tempo a disposizione è sotto gli occhi di tutti, la fiducia della piazza è di poter vedere una squadra in costante crescendo.