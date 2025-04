Quarto 14enne accoltellato alla gamba | denunciati due coetanei

14enne ferito, giunto in ospedale accompagnato dal padre. Quarto, 14enne accoltellato alla gamba: denunciati due coetanei Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, il giovane sarebbe stato aggredito da due coetanei. Attimi di tensione nel Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove poco fa i carabinieri sono intervenuti per un ferito, giunto in ospedale accompagnato dal padre.

