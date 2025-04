Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi 10 Aprile 2025

promessa" una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull'emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. "La promessa" è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La promessa (situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore.

Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 10 Aprile 2025

Don Riccardo avverte Donna Petra di stare lontana da suo figlio, mentre Manuel e Jana riprendono a parlare dei loro progetti di matrimonio. In cucina, Candela, Lope e Simona riescono a respingere le accuse di Lorenzo sulla vendita delle marmellate al mercato di Lujan, mantenendo il segreto e negando ogni coinvolgimento.

