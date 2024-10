Centro e via Bologna in arrivo 40mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Valorizzazione e potenziamento del territorio attraverso due nuovi hub, da realizzare uno instorico e uno in zona Gad e via, volti a potenziare l’attrattività economica, culturale e turistica della città . Il progetto ha avuto dalla Regione 40 mila, il massimo ottenibile, per realizzare lo studio di fattibilità , ovvero il primo step di un progetto di ampio respiro, che nasce dalla volontà del Comune di potenziare il tessuto economico e sociale della città , favorendo la crescita del commercio locale, la creazione di nuove opportunità per i residenti e un contributo allo sviluppo del turismo. Ilstorico, patrimonio Unesco, rappresenta già un importante punto di riferimento. Con il nuovo piano di sviluppo si intende rafforzare ulteriormente la sua attrattività .