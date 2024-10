Biancazzurri impresentabili | Scuse ai tifosi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Squadra impresentabile, chiedo scusa ai". Dopo il tracollo di Sasso Marconi, Maurizio Ridolfi non si è certo nascosto, assumendosi completamente la responsabilità per la prima sconfitta nel girone D di serie D del Prato. Un tonfo arrivato nonostante la superiorità numerica per oltre 70 minuti di gioco, dovuta all’espulsione del gialloblù Tarozzi, e al termine di una prestazione per lunghi tratti non solo insufficiente, ma anche inquietante. "Abbiamo sbagliato l’approccio alla partita, ma siamo andati molto male anche quando siamo rimasti in 11 contro 10. A fine primo tempo avevo detto ai ragazzi di stare accorti, senza cercare il vantaggio con frenesia. E invece ci siamo fatti sorprendere. Dovevamo restare più tranquilli, aspettando il momento giusto per colpire, anche se abbiamo creato poche occasioni - ha affermato l’allenatore dei lanieri - Ci è riuscito poco e niente.