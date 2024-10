Attenti alla galleria in Circonvallazione nord

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Sono diverse le strade dissestate e pericolose nel territorio di Ascoli. L’ultima segnalazione è quella di un lettore del Carlino che con una mail ci ha parlato dellalungo la circonvzioneall’altezza dell’ex sanatorio, fra lo stadio Del Duca e lo svincolo di via Nazario Sauro. "E’ una situazione molto pericolosa che affronto molto spesso – fa sapere il nostro lettore - Ladi giorno non è illuminata, per cui ogni volta che si entra dentro, specialmente nel periodo estivo, è come fare un salto nel buio, non avendo la benché minima visione di eventuali ostacoli presenti sulla sede stradale". Il problema è veramente concreto tutto l’anno per la mancata illuminazione che è di giorno che crea i disagi maggiori per chi si trova a transitare.