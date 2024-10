ATP Pechino Sinner impiega 2 ore per domare un coriaceo Bu e affronterà Alcaraz in finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) Jannikè finalista per il secondo anno consecutivo al China Open. L’ATP 500 divivrà l’ultimo atto più atteso, quello tra il numero 1 del mondo e Carlos: sconfitto in semil’uomo sorpresa del torneo, il cinese Bu Yunchaokete (che è la versione separata di quello che sarebbe un nome unico), per 6-3 7-6(3). Sarà la settima volta all’ultimo atto per il classe 2001 di Sesto Pusteria, che macina ancora record su record in un 2024 già da ricordare così com’è. Nel primo game di servizio Bu va subito in difficoltà, anche se riesce a salvare due palle break e a salire sull’1-1. I problemi maggiori, però, li hain un quinto gioco che è davvero duro, in cui si trova davanti una specie di playstation a tratti automatica.