Alfieri Pd | Basta veti tra alleati Evitiamo l’ossessione di farci concorrenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Senatore Alessandro, responsabile riforme e referente dell’area riformista nella segreteria dem, la divisione sul cda Rai e la mutilazione del campo largo in Liguria quanto hanno spiazzato i propositi unitari del Pd? "Comprendo le difficoltà e le diffidenze umane oltre che politiche. Ma con i rancori e gli sguardi all’indietro non si va da nessuna parte. Occorre costruire con pazienza e il tempo necessario l’alternativa al governo Meloni, superandoe diffidenze: a partire dall’agenda sociale – sostegno ai salari, difesa di sanità pubblica e potere d’acquisto – e dalle sfide sulle riforme per contrastare l’arretramento della democrazia. Poi è evidente che non si possa condividere tutto". Già, ma perché le differenze son così letali? "Io capisco le difficoltà dei 5 Stelle in vista della Costituente di ottobre.